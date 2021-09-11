السيسي: هناك معسكر يستقطب الصغار لتزويجهم وإنجاب متطرفين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال حلقة نقاشية، اليوم السبت، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، في إطار فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحسب وسائل إعلام محلية.

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وألمح السيسي إلى أن مصر كانت مستهدفة بنفس مصير الدولة التي لم يسمها من خلال ثورة يناير 2011 لإنتاج "أجيال من الإرهابيين والمتطرفين".

وقال إن هدف هذه العناصر هو تخريب المنطقة لمئة عام قادمة من خلال الفكر الإرهابي والمتطرف.

واعتبر الرئيس المصري أن ثورة 2011 كانت وقتها شهادة وفاة لدولة وقيام دولة جديدة، مشيرا إلى أن بلاده واجهت الكثير من التحديات منذ ذلك الوقت.

وأطلق الرئيس المصري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات في مجال تعظيم الحقوق والحريات بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

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