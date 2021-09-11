شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تبدأ حملة "مسح هندسى" فى سجون الاحتلال بحثاً عن أنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة العليا لمصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، بدء حملة "مسح هندسى"، بحثاً عن أنفاق مشابهة للنفق الذى تم اكتشافه فى سجن جلبوع، بحسب " الشرق بلومبرج".

وقالت مصادر إسرائيلية، إن مصلحة السجون أصدرت أوامرها بإجراء "مسح هندسى" لجميع السجون، بعد هروب 6 فلسطينيين ‎من نفق حفروه بسجن جلبوع.

وذكرت قيادة مصلحة السجون فى بيان، أن العملية التى سيجريها الجيش بالتعاون مع فرق من خبراء الهندسة والبناء ستنطلق، غدا الأحد، مع منح اهتمام خاص لسجن جلبوع الذى وقعت فيه عملية الهروب.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، القبض على 4 من بين الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.