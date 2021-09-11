شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يكثف تواجده العسكرى فى جنوب غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من تواجدها العسكرى فى محيط بلدة يعبد وقرى كفيرت، ونزلة الشيخ زيد، وأم دار، والهاشمية، وكفرقود، والعرقة، والطرم، الواقعة فى جنوب غرب محافظة جنين، بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكرى فى محيط تلك القرى، ونشرت وحدات خاصة "مستعربين" وهم يستقلون مركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وشددت من تواجدها العسكرى عبر نشر فرق مشاة بين كروم الزيتون.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بركسات ومنازل المواطنين، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، واحتجزت الشاب سعيد قبها من قرية طوره أثناء تواجده داخل أرضه لعدة ساعات.

وينتمى جميع الأسرى الذين فروا من سجن "جلبوع" الإسرائيلى شديد الحراسة الأسبوع الماضى إلى محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أربعة منهم أمس واليوم فيما لا يزال اثنان طليقين.