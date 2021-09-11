شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: لجنه تنفيذ اتفاقية تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية تجتمع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بالجامعة العربية غدا، ولمدة يومين الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وذكر بيان صحفى صدر عن الجامعة العربية، اليوم ان الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع الأول، لهذه اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها ،وذلك بهدف تفعيل الاتفاقية والتى اعتمادها فى نوفمبر 2011 من قبل مجلس وزراء النقل العرب واقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته (126) بتاريخ السادس من سبتمبر 2006.

تأتى هذه الاتفاقية تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية فى الشؤون الاقتصادية والمالية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولى للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتى ذلك رغبة فى تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وبموجب المادة (27) من الاتفاقية المذكورة تجتمع هذه اللجنة والمكونة من أطراف من ممثلى الأطراف المتعاقدة وهم ثمانى دول عربية: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، ليبيا، اليمن، ( سوريا المعلق عضويتها فى الوقت الحالي)، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربى للنقل البرى كمراقب.

وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلى لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثى الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.