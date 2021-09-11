شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تنقذ 100 مهاجر غير شرعى من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات من القوات البحرية التونسية، اليوم السبت، من إنقاذ 100 شخص من جنسيات دول إفريقية حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية، أنه تمت عملية الإنقاذ بعد أن تسربت المياه إلى القارب الذى كانوا يستغلونه هؤلاء الأشخاص فى عملية الإبحار خلسة".

ويوم الخميس الماضى، تمكنت القوات البحرية التونسية، من انتشال جثتين لامرأتين، بعد غرق مركب كان يقل 22 مهاجرا غير شرعى شمال شرق صفاقس، على بعد 25 كم من السواحل التونسية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية فى بيان أصدرته ، أن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة (6 من مالى و5 من ساحل العاج و8 من غينيا و1 من الكاميرون و1 من زمبيا و1 من هايتي)،ومن بينهم 6 إناث وطفل.

وأفاد البيان بأن أعمارهم تتراوح بين 4 و40 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل العوابد بصفاقس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة فى اتجاه الفضاء الأوروبي.