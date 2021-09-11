شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار على «السديرة» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على السديرة ، بمنطقة المدينة المنورة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

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