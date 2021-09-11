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الصحة السعودية توجه نصيحة لمواطنيها بشأن تحورات كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أهابت فيها بالمواطنين إلى ضرورة الحصول على جرعتين من لقاح ، بهدف الوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الصحة إحصاء جديدا بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، ليوم أمس الجمعة، حيث تم تسجيل 83 حالة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، في وقت بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

وشددت الصحة السعودية على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة، في الوقت الحالي، في جميع مراكز اللقاحات في مناطق المملكة.

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أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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