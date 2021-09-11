الولايات المتحدة تزيل منظومة دفاع صاروخي متقدمة من السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - قامت الوكالة بتحليل لقطات أقمار صناعية أظهرت أن قاعدة سلطان الجوية كانت تمتلك في السابق منظومة دفاع متقدمة ونظام دفاع صاروخي، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ باتريوت، والآن لم تعد موجودة.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن نظام الصواريخ والبطاريات بدا وكأنه قد اختفى بعد تحليل الصور التي التقطت يوم الجمعة.

بعد استفسارات من الوكالة، أقر السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي أنه تم إعادة توزيع "بعض منظومات الدفاع الجوي" في القواعد العسكرية الأمريكية.

قال كيربي: "تواصل وزارة الدفاع الاحتفاظ بعشرات الآلاف من القوات في المنطقة وموقفنا قوي في الشرق الأوسط ويمثل أحد أكبر قدراتنا الجوية والبحرية تقدمًا، دعماً للمصالح الوطنية للولايات المتحدة وشراكاتنا الإقليمية".

في وقت سابق من هذا العام، قال البنتاغون إنه سيتم سحب "قوات وقدرات معينة" من الشرق الأوسط.

وقالت جيسيكا مكنولتي في بيان: "أمر وزير الدفاع الأمريكي بإخراج بعض القوات والقدرات من المنطقة هذا الصيف، وخاصة منظومات الدفاع الجوي".