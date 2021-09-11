شكرا لقرائتكم خبر عن هايتي: الإدعاء يطلب حضور رئيس الوزراء لسؤاله بشأن اغتيال جوفينيل مويز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس هيئة الإدعاء في هايتي من رئيس الوزراء أرييل هنري الحضور لسؤاله بشأن اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وقال رئيس هيئة الإدعاء - حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرته بالانجليزية اليوم السبت، إنه طلب من هنري الحضور ليوضح السبب وراء اتصاله هاتفيا بأحد المشتبه بهم الرئيسيين في قتل الرئيس بعد ساعات من اغتياله.

وتأتي الدعوة التي تم توجيهها لرئيس الوزراء في الوقت الذي تكثف فيه السلطات من جهودها للقبض على مشتبه بهم إضافيين في حادث الاغتيال،وتقول الشرطة إنها تحتجز حاليا 44 شخصا على صلة بعملية الاغتيال، من بينهم 18 عضوا متقاعدا في الجيش الكولومبي.

يشار إلى أن الرئيس مويز اغتيل بالرصاص إثر اقتحام مسلحين منزله في السابع من يوليو الماضي، حيث أصيبت زوجته جراء الهجوم.