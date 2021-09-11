شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت ، ثلاثة أسرى محررين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين، مجد أحمد بعجاوي، وأمجد جابر حمارشة، وأسعد عصام قنيري، عقب مداهمة منازل ذويهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال فجرت بوابة منزل عائلة الأسير بعجاوي، واستولت على 7 أجهزة هواتف خلوية تخص أفراد عائلته.

وداهمت تلك القوات فجرا، منزل الشاب وحيد محمد عبد الله انفيعات في يعبد، واحتجزته، ثم أفرجت عنه بعد استجوابه.