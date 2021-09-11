شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: عسكريون إثيوبيون يطلبون اللجوء فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان، أن عشرات العسكريين الإثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء للسودان على خلفية الحرب الدائرة فى بلادهم منذ نوفمبر 2020، بحسب صحيفة سودان تريبون.

وقالت معتمدية اللاجئين في بيان لها: "إن 120 من الضباط الإثيوبيين في معسكر أم قرقور الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان.

ولفتت إلى أن الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء كانوا في قوام قوات حفظ السلام الأممية في السودان.

وتشير سودان تربيون إلى أن هؤلاء العسكريين كنوا من ضمن قوات حفظ السلام الدولية "يونيسفا" بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وأكدت معتمدية اللاجئين أن الضباط الإثيوبيين يحملون رتب عسكرية رفيعة، موضحة أن بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقومية تيجراي.