شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعر ومواصفات آيفون 13.. كل ما تريد معرفته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

5 أيام تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن هاتف آيفون 13، والذي ستكشف عنه شركة أبل في مؤتمرها الافتراضي "California Streaming" في 14 سبتمبر.



وخلال الأشهر القليلة الماضية خرجت الكثير من التسريبات عن مواصفات وأسعار هاتف (iphone 13)، والمميزات الجديدة التي ستوفرها أبل في هاتفها المنتظر.

ومن المقرر أن تنتج شركة أبل ما بين 90 و95 مليون جهاز آيفون 13 حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف آيفون 13 يحتوي على اتصال عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض LEO للسماح للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل في مناطق لا تحتوي على تغطية 4G أو 5G، وذلك وفقًا للمحلل الموثوق مينغ تشي كو.

ووفقا لموقع (aitnews)، يتميز هاتف آيفون 13 بشريحة Qualcomm X60 الأساسية المخصصة التي تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتمثل أقمار المدار الأرضي المنخفض العمود الفقري لخدمة ستارلينك للإنترنت التي يقدمها إيلون ماسك. وتعتمد عليها لنقل الإنترنت إلى العملاء وتجنب بعض المشاكل الشائعة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية. بما في ذلك زمن الانتقال العالي وانقطاع الخدمة عن المشترك.

أوضحت التسريبات أيضا، أن هواتف آيفون 13 سوف تحصل على 3 ميزات رئيسية جديدة على الأقل للكاميرا وتسجيل الفيديو.

وتتضمن الهواتف الجديدة نسخة فيديو لميزة الوضع العمودي في الهاتف Portrait mode، والقدرة على تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة يسمى ProRes، ونظامًا جديدًا يشبه المرشحات يعمل على تحسين مظهر وألوان الصور.

وتعتبر ميزات الكاميرا من أكبر نقاط البيع لخليفة آيفون 12، الذي من المتوقع أن يتم طرحه للبيع في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتحصل أجهزة آيفون الجديدة على ترقيات متواضعة نسبيًا إلى جانب تحسينات الكاميرا. وقامت الشركة في العام الماضي بتجديد تصميم الهاتف وإضافة شبكات 5G وتحديث عتاد الكاميرا.

وتحتفظ الشركة لهذا العام بنفس الأحجام 5.4 و 6.1 و 6.7 إنشات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصميماتها.

وتشمل الهواتف الجديدة شريحة A15 الأسرع ونتوء أصغر. بالإضافة إلى تقنية الشاشة الجديدة التي يمكن أن تتيح معدل تحديث أسرع للتمرير بشكل أكثر سلاسة.

تخطط شركة أبل لتضمين ملف شحن لاسلكي أكبر قليلاً في تشكيلة آيفون 13 لهذا العام.

ويؤدي ملف الشحن اللاسلكي الأكبر إلى تحسين إدارة الحرارة وتوفير قوة كهربائية أعلى. بالإضافة ذلك فإنه قد يمهد الطريق نحو الشحن اللاسلكي العكسي.

ووفقًا للشائعات، تريد شركة أبل جعل ملف الشحن اللاسلكي المادي في أجهزة آيفون القادمة أكبر حجمًا، مما يزيد بعد ذلك من مساحة السطح حيث يمكن إحداث الشحن اللاسلكي.

وكان المسرب ماكس وينباخ قد ذكر سابقًا أن أجهزة آيفون لعام 2021 تتميز بمغناطيس MagSafe أقوى. ويكرر الآن أن مغناطيس MagSafe الأقوى قد يكون سببًا وراء زيادة حجم الملف.

ويتكهن وينباخ أيضًا أنه يمكن استخدام ملف الشحن اللاسلكي الأكبر للشحن اللاسلكي العكسي، مما يمكن المستخدمين من شحن الأجهزة المتوافقة مع الشحن اللاسلكي، مثل AirPods، من خلال وضعها على ظهر آيفون.

وأوضحت وكالة بلومبرج في شهر فبراير أن قدرات الشحن اللاسلكي العكسي من غير المرجح أن تصل إلى آيفون في المستقبل القريب.

تشير الصور المسربة لجهاز آيفون 13 إلى أنه يتضمن بروز أكبر للكاميرا الخلفية مع عدسات موضوعة قطريًا، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة أفضل.

وتم نشر لقطات من وحدات وهمية للهواتف عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo. وكان أحد النماذج يحتوي على عدسة قطرية. وتم ترتيب النماذج السابقة عموديًا.

وكما هو الحال مع الإصدارات السابقة، فإن الصور تظهر نتوء أصغر إلى حد ما.

وتشير التقارير إلى أن أبل تمكنت من تقليص حجم نظام كاميرا TrueDepth المستخدم في FaceID، بالإضافة إلى نقل سماعة الأذن إلى الحافة العلوية للهاتف.

وتشتمل الادعاءات الأخرى حول الإصدار القادم من آيفون، المتوقع في الخريف، على بروز أكبر قليلًا للكاميرا الخلفية، وتكبير تليفوتوغرافي بقدرة 2.5x، وترقية للعدسة فائقة الاتساع.

وذكرت التقارير أن كاميرا آيفون 13 تحتوي على فتحة عدسة f1.8، أقل من f2.4 عبر آيفون 12.

من المتوقع أن تتميز سلسلة هواتف آيفون 13 من شركة أبل بقدرات بطارية أكبر بشكل ملحوظ هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن المسرب الموثوق L0vetodream.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقع أن تضيف سلسلة هواتف آيفون 13 ميزات جديدة تستهلك الكثير من الطاقة، مثل شاشة ProMotion.

وقد تتضمن تشكيلة آيفون القادمة بعض النماذج، مثل ‌iPhone 13‌ Pro و ‌iPhone 13‌ Pro Max، اللذين يتم تقديمهما بسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت

بالإضافة إلى ذلك من المفترض أن تتميز جميع النماذج بمستشعر LiDAR، كما قال دانييل آيفز المحلل في Wedbush في مذكرة المستثمرين.

وتعتبر حالة استخدام LiDAR محدودة نوعًا ما في شكلها الحالي. ويتم استخدامها في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز فقط.

وركزت آبل بشكل أكبر على الواقع المعزز في السنوات القليلة الماضية. وقد يكون توسيع نطاق LiDAR ليشمل جميع نماذج آيفون جزء من خطة آبل لجعل الواقع المعزز والتكنولوجيا الأساسية اللازمة له أكثر انتشارًا.

من المتوقع أن تبدو تشكيلة هواتف آيفون لهذا العام متطابقة تقريبًا مع تشكيلة هواتف (آيفون 12) التي أطلقتها العام السابق، ولكن وفقًا لإحدى التقارير فإن هاتف (آيفون 13) القادم سيكون أكثر سمكًا قليلاً من الطراز السابق، حيث من المتوقع أن يأتي بنسب الارتفاع والعرض نفسها لكن سيزيد الحجم بنسبة 0.26 مم.

وذكر تقرير آخر أن جميع طرز هواتف (آيفون 13) الأربعة ستتميز بعوامل الشكل العامة نفسها مثل الطرز السابقة، وهذا يعني أنه يمكننا توقع أربعة هواتف بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، وهي:

طراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 5.4 بوصات.

طرازان يأتيان بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصات.

طراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصات.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المحلل الموثوق (Ming-Chi Kuo) أن الهواتف القادمة من المرجح أن تعتمد تقنية (LTPO) لخفض استهلاك الشاشة للطاقة، وسيعطي هذا لشركة آبل القدرة على توفير ميزة دعم الشاشة بمعدل تحديث عالٍ قد يبلغ 120 هرتز.

وفقًا للعديد من التقارير فإن تصميم الكاميرات الخلفية قد يشهد بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، حيث من المتوقع أن تحافظ أبل على نتوء الكاميرا في الهاتف لكنها قد تضيف طبقة من الزجاج تغطي جميع العدسات الثلاث لجعلها تبدو وكأنها كاميرا واحدة، بدلا من ثلاث عدسات منفصلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم أبل بتقديم بعض التحسينات الجديدة في الكاميرا لتشمل جميع الطرز، حيث أشار تقرير إلى أن وحدة الكاميرا في طرازي (iPhone 13 Pro) و (iPhone 13 Pro Max) ستكون بالحجم نفسه، بالإضافة إلى تضمين ماسح ضوئي (LiDAR) إلى المزيد من طرز هواتف (آيفون 13) الأخرى وليس فقط طراز (iPhone 13 Pro).

تأتي طرز هواتف آيفون للعام السابق متضمنة معالج (A14 Bionic) من آبل، ومع استمرار الشركة في تطوير هذا المعالج فإنه من المتوقع أن تأتي هواتف (آيفون 13) القادمة بأحدث معالج من الشركة، والذي يُشار إليه على الأرجح باسم معالج (A15 Bionic).

قد تأتي هواتف iPhone 13 من شركة أبل بشاشة تعمل دائمًا أو AOD، كما تزعم الشائعات، التي يمكن أن تضيء أجزاءً لفترة وجيزة لإظهار الإشعارات للمستخدم، دون إضاءة الشاشة بأكملها.

وتتمتع تقنية OLED بعدة مزايا مقارنة بشاشات LCD، لكن إحدى الميزات الرئيسية ظلت غير مستخدمة في أجهزة آيفون، وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتقنية OLED في أنها لا تتطلب أي طاقة لعرض اللون الأسود.

ويشاع أن تحديث هاتف آيفون لهذا العام يتضمن بعض التغييرات الكبيرة في تقنية العرض الخاصة به.

ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى الميزات هي وظيفة التشغيل الدائم التي تم تقديمها في Apple Watch Series 6.

ووفقًا لما ذكره المسرب (ماكس وينباخ) Max Weinbach عبر EverythingApplePro، قد يستخدم iPhone 13 ميزة الشاشة العاملة دائمًا.

وتعني هذه الميزة أن شاشة القفل تظل تعرض بعض العناصر المهمة، لكنها لن تضيء بالضرورة تمامًا بالطريقة نفسها التي تظهر بها النماذج الحالية.

وتظهر أيقونات الساعة والبطارية دائمًا على الشاشة، حتى إذا كانت الشاشة مقفلة، وتفعل ذلك بغض النظر عن حالة الإضاءة لبقية الشاشة.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف آيفون 13 للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام سيصل إلى 820 دولارا نحو 12 ألفا و800 جنيه مصري، أما النسخة 128 جيجا فيصل سعرها إلى 870 دولارا ما يعادل، 13 ألفا و500 جنيه مصري، أما النسخة 265 جيجا مع 4 جيجا رام فيبلغ سعرها نحو 980 دولارا، ما يعادل، 15 ألف جنيه مصري.