من سن 12 عاماً.. جنوب أفريقيا تتيح استخدام لقاح "فايزر" للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا على استخدام لقاح "فايزر" المضاد لكورونا للأطفال من سن 12 عاماً، مما يمهد الطريق للحكومة لتوفير اللقاحات للمراهقين.



وقالت الهيئة إن قرارها جاء بعد مراجعة لمعلومات جديدة بشان السلامة والكفاءة تم تقديمها في مارس/آذار الماضي.

وبعد بداية متعثرة تسارعت حملة التطعيم في جنوب أفريقيا في الشهور الماضية مع توفير إمدادات كافية من اللقاحات وتطعيم أكثر بقليل من 12% من السكان الذين يتجاوز عددهم 60 مليوناً.

ويمثل الشبان نسبة كبيرة من سكان جنوب أفريقيا منهم 28% أقل من 15 عاماً.