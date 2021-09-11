هل زيت جوز الهند يحارب القشرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

أفادت مجلة myself بأن زيت جوز الهند، إكسير الجمال للشعر، حيث يساعد على نمو الشعر، ويمنحه لمعانا ساحراً.



وأوضحت المجلة أنه يزخر بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تعمل على تغذية وترطيب الشعر ومنحه ملمساً ناعماً.

وزيت جوز الهند غني بفيتامين E، الذي يمتاز بتأثيره المضاد للأكسدة، ما يحمي الشعر من المؤثرات البيئية الضارة مثل أشعة الشمس، فضلا عن تحفيز نموه، تقوية بنيته، وحمايته من التقصف والتساقط.

كما يعد سلاحاً فعالاً ضد قشرة الرأس لاحتوائه على حمض اللوريك، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا والفطريات.