حافلات مجانية بمواصفات أوروبية لزوار إكسبو دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير 126 حافلة مواصلات عامة "حافلات إكسبو" تنقل مجاناً زوار معرض إكسبو 2020 دبي.



وقالت الهيئة، إن الحافلات ستنقل الزوار من تسعة مواقع موزعة على مختلف مناطق مدينة دبي، إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث.

كما أعلنت توفير خدمة حافلات لنقل زوار المعرض من المواقف إلى بوابات المعرض وكذلك خدمة الحافلات لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض وستنفذ الحافلات 1956 رحلة مباشرة يومياً في الأيام من السبت إلى الأربعاء ترتفع إلى 2203 رحلات مباشرة يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر يتراوح من 3 إلى 60 دقيقة.

وأكد مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات جاهزية الهيئة لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة لزوار معرض إكسبو 2020 من مختلف مناطق إمارة دبي ومن باقي إمارات الدولة عبر 203 حافلات مخصصة لنقل زوار معرض إكسبو من إمارة دبي ومن مختلف إمارات الدولة.

وتمتاز الحافلات بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية .

والهيئة تسعى من خلال توفير حافلات تمتاز بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة أن تكون وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أعلنت سابقاً خطتها لنقل زوار معرض إكسبو 2020 من مختلف إمارات الدولة وتضمنت تحديد تسعة مواقع موزعة على أبوظبي ومدينة العين والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وتخصيص 77 حافلة بينها سبع حافلات احتياط تسيّر 193 رحلة يومياً في أيام الأسبوع ترتفع إلى 213 رحلة يومياً يومي الخميس والجمعة.