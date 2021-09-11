القوات اليمنية المشتركة: أنصار الله استهدفت ميناء المخا بهجوم صاروخي وجوي مزدوج

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم القوات اليمنية المشتركة، أن "الحوثيين استهدفوا البنية التحتية لميناء المخا (غربي تعز) بأربعة صواريخ وثلاث طائرات مُسيرة".

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وأضافت أن "الهجوم الصاروخي والجوي جاء بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل بالميناء".

وفي السياق، أبلغت مصادر محلية، وكالة "سبوتنيك"، بأن خمسة انفجارات على الأقل سمع دويها في ميناء المخا.

وأضافت المصادر أن الانفجارات ناجمة عن هجوم بصواريخ وطائرات مُسيرة على مخزن مساعدات إنسانية وإغاثية في الميناء.

وتكتسب محافظة تعز أهمية استراتيجية لموقعها على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم.

والتطورات الجارية في ميناء المخا تمثل جانبا مما يشهده اليمن للعام السابع على التوالي من معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

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