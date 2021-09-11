أمير بارز عن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي: السعودية العظمى لا تقبل إملاءات

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الأمير سطام عبر حسابه الرسمي بتويتر، "السعودية تؤجل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة وفي نفس الوقت تستقبل رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسي".

وأضاف "السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد وتتعاون وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن في وقت سابق أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب مشكلات تتعلق بالجدولة لدى الجانب السعودي.

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وصرح بأنه يتطلع إلى زيارة المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، دون أن يكشف عن موعد محدد.

وعما إذا كان قد جرى تأجيل الزيارة أم أنها ألغيت، قال: "دعونا نقول تأجلت"، مشددا على أن "السعودية حليف أساسي، ولدينا مصالح مشتركة في المنطقة، وسنواصل حل القضايا الصعبة معا".

وبينما تم تأجيل زيارة أوستن، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الخميس، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، في قصر نيوم، وهو الموعد الذي كان من المفترض أن يأتي فيه وزير الدفاع الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

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