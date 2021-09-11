شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لليبيا: على الليبيين توحيد قواهم لضمان إجراء انتخابات نزيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مبعوث الأمين العام الخاص إلى ليبيا "يان كوبيش" الأطراف الليبية الفاعلة إلى توحيد قواها وضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل دعم الجهود التي تفضي إلى تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا.

وأوضح "كوبيش " خلال كلمته أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، مساء الجمعة، أوردتها وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، أن إجراء الانتخابات في ليبيا، حتى في وضع أقل من المثالي ، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع ،مضيفا إن المراقبة الدولية والمحلية للعملية الانتخابية تعد أمرا بالغ الأهمية ، من أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها .

وحث " كوبيش " جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت ، مشيدا بما حققته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تقدم حتى الآن بشأن التحضير لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة.

وبخصوص المصالحة الوطنية فقد وصف " كوبيش " عمليات الإفراج الذي جرت مؤخرا عن عدد من السجناء من بينهم "الساعدي القذافي" وعدد من مسؤولي النظام السابق بالتطور الايجابي الذي سيسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.