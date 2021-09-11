شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تحمل جنازة تسقط فى نهر من أعلى جسر الكوفة بالعراق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت السومرية العراقية أن سيارة تحمل جنازة سقطت فى النهر من أعلى جسر الكوفة بمحافظة النجف الاشرف العراقية، بحسب مصدر أمني عراقى.

وتداول النشطاء مقطع فيديو للحادث، يشير إلى خروج الأهالى بحثا عن ناجين من السيارة وانتشال المتوفى، وبحسب السومرية نيوز، فإن "سيارة تحمل جنازة سقطت من أعلى جسر الكوفة إلى النهر ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص كانوا بداخل العجلة".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني بمساعدة الأهالي تمكنت من إخراج الجنازة وتواصل البحث عن ناجين داخل النهر".