شاهد.. فيديو يكشف عن الشكل النهائي لآيفون 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن مولد باقة آيفون 13، والتي ستعلن عنها شركة أبل في مؤتمرها المقبل في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.



ويتوقع أن يظهر iPhone13 الجديد لأول مرة مع مجموعة من الميزات الجديدة لكنها لا تشكل ثورة.

إذا كنت تتساءل عن التصميم النهائي لجهاز "iPhone 13" المرتقب الإعلان عنه يوم 14 سبتمبر/أيلول فقد تساعدك هذه المقاربة.

تستند هذه المقاربة إلى مقطع فيديو لحساب "FRONT PAGE TECH" على يوتيوب، أظهرت أن الجهاز الجديد تقريبا شبيه بجهاز آيفون 12 من حيث الهيكل الخارجي.

وبحسب الفيديو، فإن التغييرات التي تم إجراؤها على تصميم iPhone 12 لجهاز iPhone 13 ليست مذهلة، لدرجة كبيرة في الشكل الخارجي، لكن حجم الكاميرا أكبر قليلا.

كذلك، تم التعامل مع القضبان الجانبية المصنوعة من الفولاذ المقاومة للصدأ، لتتحول في جهاز آيفون 13، لتكون أكثر مقاومة لبصمات الأصابع، وهي مشكلة ملحوظة جدًا في iPhone 12.

التغيير الداخلي الوحيد المذكور هو أن مستشعرات الكاميرا الخلفية أصبحت أكبر؛ وهذا يجب أن يؤدي جنبا إلى جنب مع العدسات الأكبر حجما إلى الحصول على صور أكثر إشراقا من آيفون 12 الحالي، حتى بدون تمكين الوضع الليلي.

ويعتبر iPhone 12 Pro Max هو الاختيار الأفضل لعشاق أجهزة أبل، بل هو الاختيار الأول لأفضل الهواتف المزودة بكاميرات، ويبدو أن iPhone التالي قد تم إعداده لمواصلة هذا النجاح.

في المحصلة، إنها مجموعة متواضعة من التغييرات، وهي مجموعة تدعم فكرة أن iPhone لهذا العام سيكون أشبه بجهاز iPhone 12، لكن هذه ليست الشائعات الوحيدة التي سمعناها.

ما سبق، يضفي مصداقية على احتمال أن يكون iPhone 13 ترقية متكررة من حيث التصميم؛ في حين أن بعض الشائعات حول iPhone 14 في العام المقبل قد بدأت بالفعل في الدوران افتراضيا على المواقع العالمية على الإنترنت.

ومن المتوقع أن يظهر iPhone الجديد لأول مرة مع مجموعة من الميزات الجديدة لكنها لا تشكل ثورة، فإلى جانب مواصفات الكاميرا التي تمت ترقيتها، قد تكون هناك خيارات الألوان الجديدة، وتصميم محدث مع شاشة لا تشوبها شائبة.

ونشر سابقا، أن تشكيلة iPhone 13 ستضم أربعة هواتف هي: iPhone 13 وiPhone 13 Mini وiPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max، كما تنبأ محلل Apple Ming-Chi Kuo.

بالنسبة للأجزاء الداخلية، يتوقع أن يتم الإعلان عن بعض إصدارات iPhone 13 تأتي بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، بالإضافة إلى عمر البطارية المعتاد وترقيات الأداء من iPhone 12.