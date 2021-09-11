تعرف على آخر ما قاله رجل الأعمال المصري محمود العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، بصوت رجل الأعمال محمود العربي، والذي قيل إنه تم تسجيله في أيامه الأخيرة قبل وفاته.



وبحسب الفيديو المتداول فقد ردد العربي: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين ونقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك .. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك .. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك».

وأكمل العربي حديثة قائلا: «عايزكم تحفظوا اللي أنا قولته كل العاملين من الصغير إلى الكبير ومن الكبير للصغير من العامل للفني للمهندس ما تبطلوش تقولوا الكلام ده علشان ديما ربنا يبقا موجود معانا وبعدين لا نيأس إحنا من يوم ما تخلقنا في الدنيا واحنا في مشكلة ولكن اللي يصبر ويكافح ويتقي الله ويقضي اللي مطلوب منه ربنا هيسهلوا الامور فإذا كان في بعض الأزمات ما تنزعجوش.. الأزمات بتيجي وبتمشي ويجي غيرها وتمشي إنما إحنا نخلي علاقتنا بربنا اللي خلقنا علشان إحنا مش واحد ولا اتنين ولا أسرة إحنا 23 الف 650 اسرة زائد المساهمين».

وشارك أمس آلاف المواطنين المصريين في تشييع وأداء صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال محمود العربي رئيس مجلس إدارة "مجموعة العربي"، وذلك بقرية أبو رقبة في محافظة المنوفية في مشهد تقشعر له الأبدان.

ونعى أهالى القرية الفقيد، مؤكدين أنه كان بمثابة الأب الروحي لجميع أبناء القرية، مشيرين إلى أعماله الخيرية التى طالت جميع البيوت فى القرية، بالإضافة إلى تشغيل الشباب في الشركات والمصانع ومستشفى العربى، وفقاً لبوابة الاهرام المصرية.

كما أنشأ مكتب العربي لتحفيظ أبناء القرية القرآن الكريم؛ لإيمانه أن كتاب الله هو المرجع الأساسى لجميع أمور الحياة، وهو المنهج السليم لكافة التعاملات.

ونعى العاملون بشركات ومصانع العربي الفقيد بحكايات عن الأعمال الخيرية المساعدات التى قدمها لجميع العاملين بالشركة، بالإضافة الى النظام الذى وضعه بالشركات بحيث يتم منح رحلات عمره مجانيه بعد عدة أعوام من العمل، ورحلات حج بعد ما يتخطى العامل سنوات معينة بالعمل، فضلاً عن الهدايا والوجبات التى يقدمها العربى لجميع العاملين، ما جعل جنازة رجل الأعمال محمود العربى أشبه بمليونية فى حب الفقيد يتسابق فيها المشيعون الذين تخطى عددهم الآلاف للوصول إلى النعش.

يذكر أن الحاج محمود العربي ولد عام 1932 بقرية أبو رقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بدأ حياته في أسرة بسيطة واستطاع عبر سنوات من الكفاح والمثابرة والعرق أن يؤسس قلعة صناعية ضخمة وأن يترك بصمة ويصنع اسماً كبيراً في عالم الاقتصاد .