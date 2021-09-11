"فيسبوك" تطلق نظارات ذكية وأنيقة بالتعاون مع Ray-Ban تصور كل ما تراه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت "فيسبوك" نظارات ذكية يمكنها تصوير كل ما تراه، والتي صُممت بواسطة Ray-Ban، ويمكنها تحميل لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع الأصدقاء.



ويمكن استخدام النظارات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وذلك بفضل الكاميرات المدمجة بدقة 5 ميغابكسل.

وهناك ثلاثة ميكروفونات تجعل من الممكن الرد على المكالمات الهاتفية أيضا.

ويتم تسجيل الفيديو باستخدتم نظارات Ray-Ban Stories، بدقة 1184x1184 وبمعدل 30 إطارا في الثانية، مع مجال رؤية 105 درجة.

ويمكنك التقاط مقاطع تصل مدتها إلى 30 ثانية. كما يمكن أيضا التقاط صور بدقة 2592 × 1944 بكسل، إذا كنت تفضل ذلك.

ويتم تنشيط الكاميرا بضغطة زر، أو بأمر صوتي "Hey Facebook". ويتضمن التخزين على الجهاز 35 مقطع فيديو وما يصل إلى 500 صورة، ولكن يمكن إلغاء تحميلها في ثوان إلى تطبيق "فيسبوك فيو" (Facebook View) الجديد ومسح الجهاز لإعادة استخدامه بسهولة.

وإذا كنت تشعر بالذعر بشأن الخصوصية، فقد ساعدت شركة "فيسبوك" في إنشاء مؤشر تحذير ثنائي باعث للضوء (LED) في الكاميرا، والذي سيومض إذا كنت تسجل فيديو أو تلتقط صورا، لتنبيه الأشخاص القريبين منك بالتصوير الفوتوغرافي.

ولكن للأسف لا توجد طريقة لمنع المستخدمين من التقاط لقطات خفية في الأماكن العامة.

وتم تصميم النظارات لتكون أنيقة قدر الإمكان، وتأتي بخيارات Ray-Ban القياسية. ويتضمن ذلك تصميمات Wayfarer وRound وMeteor، مع ستة أنواع مختلفة من العدسات، بما في ذلك الخيارات الطبية.

وهناك خمسة ألوان متوفرة أيضا: أسود لامع، أسود غير لامع، أزرق لامع، زيتوني لامع وبني لامع.

وتأتي جميع الطرازات مزودة بعلبة شحن تعمل على تشغيل البطارية. ويمكن الحصول على نحو ست ساعات من الاستخدام من Ray-Ban Stories وفقا لموقع "فيسبوك".

ويستغرق الشحن من الصفر إلى 100% حوالي 70 دقيقة، أو 50% في 30 دقيقة.

وفي حالة الشحن الكامل للعلبة، سيمنح المستخدم ثلاث شحنات لنظارات Ray-Ban Stories.

ويتوفر تطبيق "فيسبوك فيو" بشكل مجاني للاستخدام، ويتيح تنزيل الوسائط، أو مشاركتها على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، وهذا (من الواضح) يشمل "فيسبوك" و"إنستغرام".

وتكلف نظارتRay-Ban Stories نحو 299 دولارا (أو 329 دولارا إذا كانت نظارات استقطابية polarised).

وربما تكون باهظة الثمن بالنسبة لبعض الأشخاص، لكنها بديل ممتع لكاميرا GoPro بالنسبة للمستهلكين العاديين.

وتباع نظارات Ray-Ban Stories على موقع Ray-Ban.com.