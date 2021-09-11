فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "حياة - فاكس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت فيتنام امس على الاستخدام الطارئ للقاح "حياة - فاكس" المضاد لفيروس كورونا، لتكون سابع بلد يوافق على استخدام هذا اللقاح الذي يصنع من قبل شركة صينية وأخرى إماراتية.



وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات أعلنت في مايو الماضي عن بدء إنتاج لقاح "حياة - فاكس" المضاد لفيروس كورونا، في إطار التعاون بين الإمارات والصين.

وأوضحت أن هذا اللقاح سيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة وسيتم تصنيعه بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثا بين شركتي "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية و"جي 42" الإماراتية.