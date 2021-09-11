أبل الأمريكية تتعرض لنكسة في نزاع مع أحد كبار مطوري الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعرضت شركة أبل الأمريكية (عملاقة صناعة التكنولوجيا) لنكسة في نزاع مع أحد كبار مطوري الألعاب بشأن قواعد العمل بمتجر تطبيقات أبل.



ويتعين على الشركة الأمريكية المصنعة لهواتف "آيفون" استيعاب المطورين عندما يتعلق الأمر بدفعات الأموال مقابل التطبيقات والخدمات، وفقا لحكم صادر عن محكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

وفي قضية "أبل ضد مطور الألعاب "ابيك / Epic Games "، حكمت القاضية إيفون جونزاليس روجرز أن أبل لا يمكنها منع المطورين من تضمين أزرار أو روابط في تطبيقاتهم لتوجيه العملاء إلى خيارات دفع أخرى خارج نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بشركة أبل.

كما نص الحكم على أن أبل لا يمكنها منع المطورين من التواصل مع العملاء باستخدام معلومات اتصال حصل عليها المطورون عندما قاموا بالتسجيل داخل التطبيق.

أصدرت القاضية إيفون جونزاليس روجرز قرارًا في محاكمة تمت مراقبتها عن كثب بين Apple و Epic Games يوم الجمعة، بعد جولات قضائية بدأت في مايو/آيار الماضي بمحكمة في أوكلاند.

أمرت روجرز بإصدار أمر قضائي بأنه لن يسمح لشركة Apple بعد الآن بمنع المطورين من توفير روابط أو اتصالات أخرى توجه المستخدمين بعيدًا عن الشراء داخل التطبيق من Apple ، والتي تستغرق من 15% إلى 30%.

ويختتم القرار الجزء الأول من المعركة بين الشركتين حول سياسات متجر تطبيقات Apple وما إذا كانت تخنق المنافسة.

وفازت Apple في 9 من 10 تهم، لكنها ستضطر إلى تغيير سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها وتخفيف قبضتها على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وقال أشخاص مطلعون على المحاكمة سابقًا أن كلا الجانبين يتوقع استئناف القرار بغض النظر عن ماهيته.