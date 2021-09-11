في أكتوبر. أمريكا قد تجيز استخدام لقاح "فايزر" للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يرون أنه قد يتم السماح باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لكورونا للأطفال من سن الـ5 حتى 11 عاماً بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.



وذكر المصدران أن الإطار الزمني يستند إلى توقعات بأن "فايزر"، التي ابتكرت اللقاح بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية، سيكون لديها بيانات كافية من التجارب السريرية لطلب موافقة على الاستخدام الطارئ لهذه الفئة العمرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول نهاية هذا الشهر.

ووفقاً لتوقعاتهما فإن الإدارة قد تتخذ قراراً بشأن مدى أمان وفعالية اللقاح للأطفال في غضون 3 أسابيع من تقديم الطلب.

ويترقب ملايين الأمريكيين قرار الموافقة على تطعيم الأطفال، لا سيما أولياء الأمور الذين بدأ أطفالهم الدراسة في الأسابيع الماضية وسط موجة إصابات نتجت عن انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا.