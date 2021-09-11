الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في إدلب شمال غربي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة بيانا أعلن "استشهاد جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم خلال عملية تمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا".

وفي وقت سابق، توقع مصدر ميداني اشتعال المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحصنة في ريف إدلب الجنوبي "في أي لحظة" خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال المصدر المطلع عن قرب على الموقف العسكري في جبهات شمال غربي سوريا: "شهدت جبهات ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي تصعيدا استثنائيا خلال الأسبوعين الماضيين، تجلى بالقصف المستمر الذي تنفذه المجموعات المسلحة على القرى والبلدات المتاخمة لخطوط التماس، بالتزامن مع رصد حشود بشرية وعتادية ولوجسيتة استثنائية أرسلتها تلك المجموعات إلى محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي".

وعن الغارات الجوية المركزة لسلاح الجو الروسي خلال الأيام الماضية، أوضح المصدر أن طائرات الاستطلاع الروسية حددت بنك أهداف تابعة للمجموعات المسلحة على عدة محاور في ريف إدلب الجنوبي والشمالي وبريف حماة الغربي، وتم التعامل معها عبر سلسلة من الغارات الجوية التي أسفرت عن تدمير أكثر من 60 موقعا عسكريا تستخدمه المجموعات المسلحة بالإضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 150 مسلحا.

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