شكرا لقرائتكم خبر عن "أ ش أ": الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على غزة صباح اليوم السبت بعد أن أطلقت حماس صاروخًا باتجاه مجلس إشكول الإقليمي في جنوب إسرائيل واعتراض القبة الحديدية للصاروخ.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نشرته صحيفة (جيروزاليم بوست) مفاده بأنه استهدف موقعًا لحماس يستخدم لإطلاق النار ومخزنًا ومنشأة عسكرية تنتج الأسمنت للأنفاق.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيستمر في توجيه الضربات، ويعتبر حماس مسؤولة عن كل ما يتم في قطاع غزة.