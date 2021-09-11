شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تدعو النساء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، النساء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وقال الكاظمي خلال كلمته في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن " الانتهاكات ضد المرأة لا تزال أكثر انتشاراً"، مستدركا "علينا الاقتداء بثقافتنا الاصيلة في احترام المرأة".

ووجه رئيس الوزراء، "وزارتي العدل والداخلية بتوفير كافة الحماية والحقوق للمرأة".