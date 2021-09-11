شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تدعو النساء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، النساء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
وقال الكاظمي خلال كلمته في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن " الانتهاكات ضد المرأة لا تزال أكثر انتشاراً"، مستدركا "علينا الاقتداء بثقافتنا الاصيلة في احترام المرأة".
ووجه رئيس الوزراء، "وزارتي العدل والداخلية بتوفير كافة الحماية والحقوق للمرأة".
وقال الكاظمي إن "على وزارتي العدل والداخلية والوزارات الأخرى إنصاف المرأة وحمايتها وتأمين كافة حقوقها"، داعياً "مجلس النواب المقبل الى تشريع قانوني العنف الأسري والجرائم الألكترونية".