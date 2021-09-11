المغرب يعلن تلقيح أكثر من 19.8 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 19.8 مليون شخص.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 139 ألفًا و267 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 128 ألفًا و283 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 16.38 مليون شخص.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 37 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.