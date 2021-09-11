بأفضل أداء معزز بتقنية الجيل الخامس.. "فيفو V21" ينطلق في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تواصل "فيفو" سعيها من أجل إنتاج هواتف متحركة مزودة بخاصية تقنية "الجيل الخامس"، فقد تم تصميم هاتف "فيفو V21" بوصلة "الجيل الخامس" من أجل توفير اتصال أكثر سلاسة وفعالية للتصفح والترفيه على الهاتف المتحرك.



ويحتوي هاتف "فيفو V21" علي تقنية الجيل الخامس الذي اطلقته الشركة مؤخرا في الامارات، بالإضافة إلى قدرات الأداء المعزز مثل، شريحة الجيل الخامس الثنائية الفائقة الاتصال، و الطاقة الأقل هي المزيد من القوة مع الوضع الثنائي، مع توسيع ذاكرة الوصول العشوائي.

وتؤكد "فيفو" أن شبكة "الجيل الخامس" لا تهدف فقط إلى تحسين القدرات الخلوية فحسب، بل توفر أيضاً قوة للنطاق العريض وتعطي دفعاً قوياً للهاتف المتحرك والبيانات. إنه في الأساس أسرع جيل من الشبكات الخلوية التي يتحدث عنها الجميع.

فهاتف "V21 5G" المزود بتقنية الجيل الخامس المبتكرة من "فيفو" قد تم صقلها بعناية من أجل جعل اتصالك قوياً بما فيه الكفاية للبث من أي مكان وفي أي وقت.

ويتيح الاتصال الفائق السرعة عبر "الجيل الخامس" للمستخدمين، مشاهدة البث الحي بدقة "4K UHD" وممارسة الألعاب المكثّفة على هواتفهم كيفما يشاؤون. وبما أنه يوفر تجربة سلسلة للغاية، فإن فتح التطبيقات في جزء من الثانية، هو ما يجعلنا نقول وداعاً للتباطؤ وأهلاً وسهلاً باللعب بسلاسة!

إن ما يثير الاهتمام حول "V21 5G" هو قوته، إذ أن تقنية الجيل الخامس الثنائية الوضع في "V21" تترافق مع التقنية الخاصة بالهوائي، وهو ما يعني أن الهاتف يستهلك طاقة أقل ولكنه أقوى وأكثر ثباتاً من هواتف الجيل الخامس الأحادية الوضع.

ومع تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة والممتدة التي تبلغ 8GB، فإن الهاتف يدعم توسعة تلك المساحة بقدرة إضافية قدرها 3GB. استمتع بإمكانية تشغيل المزيد من التطبيقات والصور والمستندات الداخلية وبسرعات أكبر ومريحة أكثر.