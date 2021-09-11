شاهد.. شاحن لاسلكي من "موتورولا"يغذي 4 هواتف في وقت واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "موتورولا" شاحنها اللاسلكي للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.



ويمكن للنموذج الذي طرحته الشركة شحن أربع أجهزة في وقت واحد بشكل لاسلكي، ولمسافة تصل لـ 3 أمتار.

وتم تزويد المحطة بـ 1600 هوائي يقوم بإجراء مسح منتظم للأجهزة المتوافقة والموجودة في المكان، بحسب ما نقل موقع Gizmochina.

وبحسب الشركة، فإن هذه الإشارات يمكن أن تمر عبر الورق والجلد، ولكن لأسباب صحية تتعلق بالسلامة توقف المحطة إشارتها عند اكتشاف إنسان أو حيوان يقف بين الشاحن والهاتف الذكي.

ولم تعلن الشركة بعد عن موعد إطلاق شاحنها الجديد.