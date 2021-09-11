شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار نسبيا على البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر طقس الخليج في حالاته المعتادة خلال فصل الصيف مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الإمارات، في حين تستمر الأمطار الرعدية في السعودية، وإلى التفاصيل...

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

سيكون الطقس رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حسنا بوجه عام ولكنه حار نسبيًا خلال النهار. الرياح: شمالية غربية إلى شمالية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانًا خلال النهار. ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين اقدام عند السواحل، ومن ثلاث إلى خمس أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية؟