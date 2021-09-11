ما هو المعدل الصحيح لتناول اللحوم أسبوعياً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حددت خبيرة تغذية روسية عدد مرات تناول اللحم في الأسبوع بين مرتين و3 مرات.



وكشفت الدكتورة آسيات خاتشيروفا، خبيرة التغذية الروسية، أخصائية أمراض القلب، لماذا اللحوم الحمراء قد تكون ضارة، وما هي أفضل طريقة لطهيها، وهل توجد أطباق "صيفية" أو"شتوية"؟.

وتشير الأخصائية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن البعض يستبعد، لحوم البقر والضأن وأفخاذ الدجاج وأنواع اللحوم الأخرى التي يعطيها بروتين ميوغلوبين اللون الأحمر، من نظامه الغذائي. لأن الإفراط في تناول هذه اللحوم غير صحيح. ولكن استبعادها من النظام الغذائي غير صحيح أيضا.

وتقول، "هناك من لا يتناول نهائيا اللحوم الحمراء، مع أن هذه اللحوم يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي، لأنها تحتوي على حديد الهيم، الذي يمتصه الجسم بسهولة، ويحافظ على مستوى الهيموغلوبين في الدم. ولكن من جانب آخر تعتبر سببا في ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك لا ينصح بتناول اللحوم الحمراء أكثر من 2-3 مرات في الأسبوع".

وأوضحت الأخصائية كيفية طهي اللحوم الحمراء لتكون أكثر فائدة للصحة.

وتقول، "أفضل الطرق الصحية لطهي اللحوم الحمراء هي السلق والشوي. والمهم عدم السماح بتكون قشرة سوداء عليها في حالة الشوي".

وتضيف، شوي اللحم على نار مكشوفة أفضل بكثير من قليه باستخدام الدهن في مقلاة.

وتقول، "النار المكشوفة، أفضل بكثير من القلي بالزيت، والمهم هنا كيفية تحضير اللحم للشوي، فمثلا لا يحبذ استخدام المايونيز في تحضير اللحم للشوي. ومع ذلك لا ينصح بتناول مثل هذه الأطباق عدة مرات في الأسبوع، ولكن ممكن مرة أو مرتين في الأسبوع وبكميات محدودة".

وتشير، إلى أنها لا تتفق مع التصورات التي تفيد بأن هناك بعض أنواع اللحوم مفيدة في الصيف والبعض الآخر في الشتاء. لأنه لا يوجد أي اساس لمثل هذا التقسيم. لأن المهم هو التركيز على العادات والتفضيلات الشخصية، وليس على مواسم السنة.