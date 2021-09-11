رئيس الحكومة المغربية المكلف: فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط- سبوتنيك. وأضاف أخنوش في تصريح للصحافة عقب تعيينه، الجمعة، من طرف العاهل المغربي محمد السادس رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة "سنقوم ابتداء من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة".

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وأعرب أخنوش عن أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية "أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية".

وأعلن القصر الملكي بالمغرب أن العاهل محمد السادس عيّن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بالانتخابات عزيز اخنوش رئيسا للحكومة وتكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحقق حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي وحصل على 102 مقاعد في البرلمان و9997 في المجالس البلدية.

ويختار عاهل البلاد رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات.

وبحسب الفصل 47 من الدستور المعدل في 2011 يعيّن الملك رئيسا للحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.

ويعتبر عزيز اخنوش (60 عاما) من المقربين من القصر الملكي، جمع بين السياسية والاقتصاد، شغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ 2007، وتقدر ثروته بملياري دولار.