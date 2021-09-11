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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 174 مواطنا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 174 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، في عدة مناطق بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 174 إصابة تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكسور ورضوض، خلال مواجهات مع الاحتلال في (بيتا، وأوصرين، وحوارة) جنوب نابلس، و(بيت دجن) شرقا.
وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهداف مركبتي إسعاف بقنابل الغاز، واحدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر والأخرى لجمعية الإغاثة الطبية.
وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الجمعة، عن اعتقال أسيرين من الأسرى الستة المتحررين من سجن جلبوع.
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، إلقاء القبض على إثنين من أصل 6 أسرى فلسطينيين فروا فجر الإثنين الماضى من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالى إسرائيل، وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الأسيرين اللذين تم القبض عليهما هما يعقوب قادرى (49 عاما)، ومحمد العارضة، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الأسيرين اعتقلا فى منطقة جبل القفزة جنوب شرقى مدينة الناصرة شمال إسرائيل.
وأوضحت أنه تم القبض على الأسيرين، بعدما توجها لأحد المواطنين "طلبا للمساعدة"، دون مزيد من التفاصيل، ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تعمل على تمشيط المنطقة، وسط عمليات بحث واسعة عن باقى الأسرى الأربعة.
وسيطرت عملية الهروب على وسائل الإعلام الفلسطينية والعبرية وباتت حديث الشارع الفلسطينى ووسائل التواصل الاجتماعي، ويبقى السجين الأكثر شهرة بين الهاربين، وهو زكريا الزبيدي، 46 عاما، حرا، وهو الذى كان قياديا فى كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكرى لحركة فتح، خلال الانتفاضة الثانية من عام 2000 حتى 2005.
وفر 6 أسرى فلسطينين فجر الاثنين الماضى من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهى بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى.