شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 174 مواطنا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 174 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، في عدة مناطق بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 174 إصابة تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكسور ورضوض، خلال مواجهات مع الاحتلال في (بيتا، وأوصرين، وحوارة) جنوب نابلس، و(بيت دجن) شرقا.

وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهداف مركبتي إسعاف بقنابل الغاز، واحدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر والأخرى لجمعية الإغاثة الطبية.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الجمعة، عن اعتقال أسيرين من الأسرى الستة المتحررين من سجن جلبوع.









وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، إلقاء القبض على إثنين من أصل 6 أسرى فلسطينيين فروا فجر الإثنين الماضى من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالى إسرائيل، وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الأسيرين اللذين تم القبض عليهما هما يعقوب قادرى (49 عاما)، ومحمد العارضة، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الأسيرين اعتقلا فى منطقة جبل القفزة ‏جنوب شرقى مدينة الناصرة شمال إسرائيل.