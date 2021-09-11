الاخوان المسلمين وورقة التوت

الكويت - هبة التوبجي - لطالما لعب العامل الديني أدواراً عدة في حياة البشر منذ كلّف الله الرسل بالبيان والتبليغ وإيضاح أنه هو سبحانه المعبود الذي لا يشاركه في ذلك أحد وجعل تلك الغاية واضحة وجليّة في كافة الرسالات السماوية التي أنزلها سبحانه منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام وحتى عصر خاتم الانبياء وسيد الرسل محمد إبن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أرسله الله برسالة الدين الحنيف الخاتم وهو الاسلام والذي كان له دور كبير ولازال في تبليغ الدعوة الحنيفية السامية للبشر حيث أنه يمثل أعظم الشرائع التي آمن ويؤمن بها ملايين الملايين لا من حيث تعليماته ولا من حيث تشريعاته وتتضح هذه الميزات عند تطبيق تعاليمه الحقة على أرض الواقع إلا أن المقولة القائلة “أن لكل قاعدة شواذ” أنطبقت بمراد الله على هذا الدين كما هو الحال مع غيره من الاديان والايديولوجيات المختلفة لغاية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.

ومن بين من شذّ عن يسر هذا الدين الاسلامي وسماحته جماعة أُسست على يد رجل يُدعى “حسن البنا” تُسمّى “جماعة الإخوان المسلمين” والتي عمّ انتشارها معظم الدول العربية تحت شعار الدعوة للدين القويم والسراط المستقيم وإعادة المسلمين العوام إلى جادة الدين حسب زعمهم إلا أن هذا الهدف المعلن أثبت الواقع مدى زيفه عند اكتشاف الهدف الفعلي الذي كان ولازال يتمحور في رغبة قادة وأفراد هذه الجماعة في السيطرة سياسياً على الجميع تحت رفع شعار الدعوة لتصحيح الدين ولتطبيق تشريعاته وغيرها من الشعارات الفضفاضة التي وقع ضحيتها الكثير من المسلمين بعلم أو بدون علم ممّا تسبب في إحداث شرخ عميق بين هؤلاء العوام وبين قياداتهم السياسية والدينية هذا قبل أن يُفتضح حقيقة أمر هذه الجماعة المارقة ممًا جعل معظم المجتمعات التي آمنت بضلالاتهم وعملت على تبني وتأييد ونشر أهدافهم تلفظهم وتنقلب عليهم.

ومن بين البلدان الإسلامية التي شهدت توغل كبير لهذه الجماعة الإرهابية “بلاد الحرمين” وتحقق ذلك حين أذن المغفور له جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز العاهل السعودي بإستقبالهم في حينه لإنقاذهم ممّا كانوا يتعرضون له من اضطهاد وتنكيل على يد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر في مصر التي كانت معقلهم الرئيس ومهد تأسيس جماعتهم وقدّم لهم جلالة الملك فيصل رحمة الله أفضل مظاهر الضيافة والوفادة إضافةً إلى توفير الملاذ الآمن لهم والاستقرار الروحي والمادي وهو الأهم إلا أنهم أستغلوا هذا النهج العربي والاسلامي الأصيل من لدن الملك فيصل رحمة الله أسوأ استغلال حيث قاموا بالتغلغل داخل بنية المجتمع السعودي ومؤسساته العلمية والتعليمية فتشكلت على أيديهم نواة دعوية في الظاهر كان الهدف من إنشاءها ضمّ أفرادها لمشروعهم المتمثل في تحقيق رغبتهم في قيادة الأمة سياسياً وعقدياً وتم تطوير تلك النواة لتصبح لاحقاً حركة أطلقوا عليها مسمى “الصحوة” والتي كان لها دور كبير لاحقاً في إثارة التشويش على عقول وقلوب السعوديين عن طريق تشكيكهم في مدى صواب معتقداتهم التي يمارسونها وسلوكياتهم الدينية التي يتمسكون بها بعد أن أدركوا أن أبرز نقاط ضعف الشعب السعودي تتمثل في عاطفته الدينية القوية التي كانت ولازالت من أبرز ما يُميزه.

ودعونا نستعرض بعض مظاهر وممارسات هذه الجماعة في محيطها العربي خلال فترة ما كان يسمى ب “الربيع العربي” وهو الذي على يديه تم فضح مشروعهم الخبيث الأمر الذي ترتب عليه سقوط “ورقة التوت” عنهم التي كانت تواري سوئاتهم والتي عملت على حمايتهم لعقود وتمت عملية فضح مشروعهم عندما تمكنت جماعة “الأخوان” خلال تلك الفترة المشؤومة من الوصول إلى سدة الحكم في بعض البلدان العربية التي استجابت شعوبها لدعواتهم عن طيب نيّة وحسن ظن ولكن حين اكتشفت تلك الشعوب زيف شعارات “الأخوان” وضلالاتها كما أشرت أعلاه ثارت عليهم وأزاحتهم عن الحكم لا وعن التواجد الحزبي والسياسي في معظم الميادين السياسية التي تُوفرها تلك البلدان وتم تصنيفها كجماعة إرهابية محلياً ودولياً.

وعودةً إلى بلاد الحرمين وتأثير الفكر الاخواني وشخصياته على مجتمعها السعودي والذي تم من خلال السيطرة التي حظوا بها في وسطه الديني حيث عملوا على استقطاب طلبة علم سعوديين كما أشرت أعلاه أسهموا لاحقاً هؤلاء الطلبة في بث سموم هذا الفكر وكل ما يتعلق به وعاثوا في البلاد تشويشاً ولا أقول إفساداً حيث تم تشويه الكثير من مظاهر الدين السمحة والمباحة والتهويل من مآل ممارستها بل أن الكثير من تلك المظاهر نالت عندهم حكم التحريم القطعي وليس فقط النهي أو الكراهة ولقد ساهم ذلك الجو السائد في حينه في أنتشار تلك الافكار التي إتسم أغلبها بالغلوّ والتشدد واستمر هذا النهج في نشر قناعاته الظلامية وجلب الأتباع إلى أن قيض الله لهذه البلاد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز زمام الحكم فيها وتعيينه الصائب والحكيم لولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله حيث قاما بمواجهة ومحاربة هذه الفتنة التي شوهت الدين ومعتنقيه بالأفعال والأقوال وتم التضييق على أربابها ومنعهم من ممارسة أية أنشطة دينية أو دعوية كان عنوانها الرئيس الغلوّ والتشدد.

أخيراً لقد أثبت الواقع أن أبلغ تأثير قد يُحدثه أي قول أو فعل هو التأثير في الثوابت التي يرتكز عليها أي دين يعتنقه أي مجتمع لذا فإن من الضروري محاصرة هكذا تأثير ومحاربته حتى يضمن المجتمع الاستقرار السلوكي والفكري عند أفراده فغظ النظر أو التساهل مع هكذا مؤثرات هو أكبر خطر قد يحدث لأي مجتمع ومن وسائل الحفاظ على هذا الاستقرار مقارعة الحجة بالحجة وإثبات أن حجتك أقوى من الحجة المقابلة حيث يجب أن يكون “الرد من جنس العمل” حتى تتحقق الغاية المنشودة بكل يسر وسهولة إضافة إلى سنّ قوانين تضبط تصرفات وسلوكيات هؤلاء الأفراد كافة والمؤثرين منهم خاصة وهذا تماماً ما شهده الواقع السعودي بحمدالله وفضله الأمر الذي ساهم في استعادة الوسطية الحقة في مجتمعها ونبذ كافة مظاهر التشدد والغلوّ التي كانت حاضرة وبقوة في العديد من مفاصلها الحيوية لتبدأ رحلة العودة إلى النهج المعتدل الذي يمثل حقيقة الاسلام والغاية والهدف من وجوده.

كتبه

احمد بني قيس