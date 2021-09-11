شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: "القبة الحديدية" اعترضت هجوم صاروخى من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أفيخاى أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، اعتراض هجوم صاروخى مصدره قطاع غزة، بعد ساعات من اعتقال الشرطة الإسرائيلية اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن إسرائيلى شديد الحراسة فى وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقال أدرعى فى تغريدة عبر تويتر، إن القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما أكد مراسل "الشرق" فى غزة، أنه تم إخلاء المقرات الأمنية فى قطاع غزة، تحسباً لهجمات إسرائيلية مضادة، رداً على القصف الصاروخي.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلى تفعيل صافرات الإنذار فى مستوطنة أشكول المحاذية لقطاع غزة، مؤكداً أنه جار فحص التفاصيل المتعلقة بالإجراء الوقائي.