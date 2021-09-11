شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني: ندعم لبنان لكن لابد من رؤية تحرك ملموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني: ندعم لبنان لكن لابد من رؤية تحرك ملموس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق عبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بتوقيع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس وزرائه الجديد نجيب ميقاتى مرسوم تشكيل الحكومة، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأكد بوريل عبر حسابه على تويتر، أهمية معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات التى طال انتظارها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن الاستعداد لإجراء الانتخابات فى 2022.