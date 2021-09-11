شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الجُمعة ، مؤكدة استمرار المملكة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى لبنان، وبما يعكس عُمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا - عن دعم المملكة لهذه الخطوة الهامّة لتمكين الأشقاء فى لبنان من التصدى للتحديات، وبما يُسهم بتلبية تطلعاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

كما أعرب عن تمنياته بأنّ تتكلل خطوات الحكومة اللبنانية الجديدة بالنجاح والتوفيق لما فيه خير الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق.

حيث وقع اليوم كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 24 وزيرا فى حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وينشر الخليج 365 أسماء الوزراء الجدد:

‏محمد نجيب ميقاتى رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامى نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏بسام مولوى وزيراً للداخلية والبلديات، ‏يوسف خليل وزيراً للمالية.

عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، ‏وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏جونى قرم وزيراً للاتصالات، ‏عباس حلبى وزيراً للتربية والتعليم العالي.

‏هنرى خورى وزيراً للعدل، ‏موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، على حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏وليد نصار وزيراً للسياحة، ‏عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏محمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏جورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏نجلا رياشى وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏جورج قرداحى وزيراً للإعلام، ‏عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.