شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع فى منطقة الناصرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، عن اعتقال أسيرين من الأسرى الستة المتحررين من سجن جلبوع.
وأفادت قناة "كان" العبرية، أنه تم إلقاء القبض على أسيرين، فى مدينة الناصرة بأراضى 48 وهم: "محمد العارضة - يعقوب قادري".
وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي إن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة.
أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، إلقاء القبض على إثنين من أصل 6 أسرى فلسطينيين فروا فجر الإثنين الماضى من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالى إسرائيل.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الأسيرين اللذين تم القبض عليهما هما يعقوب قادرى (49 عاما)، ومحمد العارضة.
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الأسيرين اعتقلا فى منطقة جبل القفزة جنوب شرقى مدينة الناصرة شمال إسرائيل.
وأوضحت أنه تم القبض على الأسيرين، بعدما توجها لأحد المواطنين "طلبا للمساعدة"، دون مزيد من التفاصيل.
ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تعمل على تمشيط المنطقة، وسط عمليات بحث واسعة عن باقى الأسرى الأربعة.
وسيطرت عملية الهروب على وسائل الإعلام الفلسطينية والعبرية وباتت حديث الشارع الفلسطينى ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويبقى السجين الأكثر شهرة بين الهاربين، وهو زكريا الزبيدي، 46 عاما، حرا، وهو الذى كان قياديا فى كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكرى لحركة فتح، خلال الانتفاضة الثانية من عام 2000 حتى 2005.
وفر 6 أسرى فلسطينين فجر الاثنين الماضى من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهى بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى.