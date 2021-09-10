رئيس الوزراء السوداني ينعي ضحايا تحطم طائرة في غرب النيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر حمدوك بصفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة:
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وأضاف حمدوك: "إننا إذ نتقدم بتعازينا لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم وعارفي فضلهم، وللشعب السوداني عامةً في هذا المُصاب الكبير، ونبتهل إلى الله جلّ وعلا أن يتقبلهم قبولاً حسناً وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يُدخلهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسُنَ أولئك رفيقاً، وأن يفرغ على قلوب أهليهم الصبر والسلوان".
وجاء أيضا: "كما نتوجه لأهالي غرب النيل وقرى الثورة والتريس والحقينة بقيادة مك الجموعية على وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى خلال هذه الحادثة الأليمة".