رئيس الوزراء السوداني ينعي ضحايا تحطم طائرة في غرب النيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر حمدوك بصفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة:

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"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى ومجلس الوزراء للشعب السوداني كافة، الشهداء طاقم طائرة قوات الشعب المسلحة المنكوبة بقرية التريس الجموعية بغرب النيل، حيث تم التوصل حتى الآن لجثامين كل من الشهيد المقدم طيار ركن عبد القادر معتصم عبد القادر، والشهيد النقيب طيار علاء الدين محمد عمر الطريفي، والشهيد مساعد فني جوي حسن التوم، فيما لا تزال كافة الجهود مبذولة للعثور على بقية الطاقم بواسطة كل الجهات المختصة بالدولة.".

وأضاف حمدوك: "إننا إذ نتقدم بتعازينا لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم وعارفي فضلهم، وللشعب السوداني عامةً في هذا المُصاب الكبير، ونبتهل إلى الله جلّ وعلا أن يتقبلهم قبولاً حسناً وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يُدخلهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسُنَ أولئك رفيقاً، وأن يفرغ على قلوب أهليهم الصبر والسلوان".

وجاء أيضا: "كما نتوجه لأهالي غرب النيل وقرى الثورة والتريس والحقينة بقيادة مك الجموعية على وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى خلال هذه الحادثة الأليمة".