اخبار الخليج

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 2,261 مستفيداً خلال أسبوع

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج  –  واس  :  قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2,261 مستفيداً خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع قسم التسجيل والفرز 1,110 مستفيدين، وقسم الملاحظة 21 شخصا، وعيادة التنويم 20 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,110 أشخاص.
كما راجع قسم المختبر 383 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,110 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف 330 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، و 3 حملات للرش اليرقي ومثلها للرش الضبابي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا