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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر من 400 شخص يستفيدون من خدمات مركز الأطراف الصناعية بعدن خلال شهر أغسطس

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة عدن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجرى خلال شهر أغسطس 2021م، تقديم 661 خدمة وُزعت على 446 مستفيداً، بلغت نسبة الذكور منهم 80% ونسبة الإناث 20%، بينما شكلت نسبة النازحين 54% والمقيمين 46% من إجمالي المستفيدين.
وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 246 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 200 مستفيد، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.
ويُعد هذا المشروع أحد تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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