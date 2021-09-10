"البيئة" المصرية تكشف حقيقة تعرض غواص لهجوم سمكة قرش في الساحل الشمالي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في بيان، إن لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية وجهت بتشكيلها، كشفت أن إصابات الغواص غير ناجمة عن هجوم كائن بحري وإنما عن آلة حادة تسببت في جرح قطعي.

وأضافت أن الأطباء المكلفين بعلاج المصاب، أكدوا تلك الحقيقة في إفادتهم.

وبحسب الوزيرة، بعد انتهاء خبراء الوزارة من فحص الجرح، توصلوا إلى عدم تطابق الإصابة مع ما هو ثابت موثق عالميا لإصابات أسماك القرش.

وقالت إن الخبراء توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الإصابة ناجمة عن جسم معدني حاد، مطالبة الجميع بضرورة توخي الحذر لدى تداول المعلومات وعدم نشر شائعات من شأنها إثارة البلبلة والرأي العام.

وطمأنت الوزيرة المصطافين، بأن منطقة الساحل الشمالي آمنة تماما، ولم يسبق أن شهدت أي حوادث ناجمة عن هجمات أسماك القرش على البشر.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، ورد السلطات في محافظة مرسى مطروح شمال غربي البلاد نبأ تعرض أحد العاملين في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي لهجوم سمكة قرش أثناء السباحة.