شكرا لقرائتكم خبر عن قائد جيش لبنان وماجدة الرومى يتفقدان مراكز حدودية بمناسبة ذكرى معركة فجر الجرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، عددًا من المراكز الحدودية فى رأس بعلبك والقاع ترافقه الفنانة ماجدة الرومى بمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة "فجر الجرود" التى دشنها الجيش اللبنانى فى أغسطس عام 2017 لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان من تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما ألقى العماد جوزاف عون كلمة أشاد فيها بالتضحيات التى يقدمها العسكريون لا سيما فى ضوء تشعب المهام التى يقومون بها بالتزامن مع أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، داعيًا إلى الثبات فى هذه المحنة التى تمر بها البلاد إيمانًا بلبنان وللوقوف ‏إلى جانب المواطنين الذين يثقون بهم.‏

كما أشاد قائد الجيش بأداء العسكريين والتزامهم بالمهمات المطلوبة منهم بحرفية وانضباط رغم ‏الظروف الصعبة والضاغطة التى يعيشونها.

وافتتح العماد عون، عددًا من الطرق التى تشكل حلقة وصل بين المراكز العسكرية الحدودية فى مناطق رأس بعلبك والقاع والتى يستفيد منها أيضًا مزارعو المنطقة، كما وضع حجر الأساس لمركز الشرطة العسكرية فى بلدة رأس بعلبك.

ودشن عون "نصب فجر التحرير" أيضًا، كما وضع حجر الأساس لمركز تابع لمديرية ‏المخابرات فى بلدة القاع بحضور فاعليات المنطقة.

من جانبها، أثنت الفنانة ماجدة الرومي، على دور الجيش خصوصًا فى هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وتوجهت للعسكريين بالقول: "انتم أملنا وكل الرهان عليكم، تراب لبنان المقدس ‏يحلف باسمكم، نعلم أنكم تواجهون ظروفًا صعبة، ولكنكم كنتم وستبقون حماة لبنان.

لى الشرف أن أكون ‏جندى مثلكم، جميعنا جنود بتصرف لبنان، أنتم السيادة والكرامة والشرف، نحن معكم فى خندق ‏واحد حتى الشهادة. نؤمن بالقضية، ومعًا نكمل الطريق وسنعيش أحرارًا".

وخلال الزيارة، وضع العماد عون أيضًا إكليلاً على نصب الشهداء، فيما غرست الفنانة ماجدة الرومى شجرة أرز تخليدًا لذكرى الشهداء فى مقر قيادة فوج الحدود البرية الثانى فى رأس بعلبك.