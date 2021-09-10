شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل المغرب يكلف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار بتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد السادس ملك المغرب، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة .

واستطاع رجل الأعمال المغربى عزيز أخنوش، أن ينهى سيطرة حزب "العدالة والتنمية" الإخواني، على رئاسة الحكومة فى المغرب، وأعلن وزير الداخلية المغرب عبدالوافى الفتيت تصدر حزب التجمع الوطنى للأحرار (ليبرالي) لنتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، ليحل حزب الأصالة والمعاصرة فى المرتبة الثانية بواقع 82 مقعداً.

وبعد فوزه بالانتخابات قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار، إن نجاح حزبه فى تصدر الانتخابات هو نجاح لكل المغاربة وانتصار للديمقراطية.

وذكر أخنوش، فى ندوة صحفية أن المشاركة النوعية فى هذه الانتخابات تعبر عن تشبث المغاربة بالمسار الديمقراطى للبلاد، على الرغم من الوضعية الصحية وحالة الطوارئ التى نعيشها.