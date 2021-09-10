شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: على الساسة اللبنانيين الوفاء بالالتزامات الضرورية لإجراء الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه على الساسة اللبنانيين الوفاء بالالتزامات الضرورية لإجراء الإصلاحات التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق رحبت روسيا بتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان، مشددة على أهمية هذه الخطوة لتجاوز المشاكل التى يواجهها لبنان، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت الخارجية الروسية فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن موسكو "ترحب بهذه الخطوة المهمة فى سبيل استقرار الوضع السياسى داخل لبنان وتهيئة الظروف اللازمة لإخراج هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الطويلة"، مشيرة إلى أن استئناف مؤسسات السلطة التنفيذية عملها بشكل فعال يعد من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

وتابعت: "نؤكد موقف روسيا الثابت والمبدئى الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وضرورة حل كافة المسائل المطروحة على الأجندة الوطنية فى هذا البلد الصديق لروسيا من قبل اللبنانيين أنفسهم دون أى تدخل خارجي".