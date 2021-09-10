«أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا» تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» من صلاة العشاء (فيديو)

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جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/09/أُولَٰئِكَ-يُجْزَوْنَ-الْغُرْفَةَ-بِمَا-صَبَرُوا-وَيُلَقَّوْنَ-فِيهَا-تَحِيَّةً-وَسَلَامًا.mp4

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