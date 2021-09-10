شكرا لقرائتكم خبر عن «مُلّاك» يعلن عن إتاحة استعراض خدمات مديري العقار والشركات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أعلن برنامج مُلّاك عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لمديري العقار وشركات الصيانة والتشغيل فرصة تسجيل وعرض خدماتهم لجمعيات المُلاك المفعّلة في منصته، بهدف تنظيم وتسهيل العلاقة بين الجمعيات ومقدمي الخدمات.

وأوضح البرنامج في بيانٍ صحافي اليوم، أن الخدمة ستُمكّن مديري العقار أفراد أو منشآت، وشركات الصيانة والتشغيل من تقديم خدماتهم وتسهيلاتهم للجمعيات في مدن المملكة كافة؛ بإتاحة صفحة للتسجيل وإنشاء الملفات الشخصية المعتمدة من قِبل البرنامج لاستعراض البيانات والخدمات لتيسير التعاقد مع مديري العقارات ذات الملكية المشتركة وشركات الصيانة والتشغيل، وتسهيل الاستفادة من الخدمة.

وأشار “مُلاك” إلى أن الخدمة ستسهم في توفير فرص وظيفية لمديري العقار أفرادا أو شركات، إضافة إلى فرص استثمارية لشركات

الصيانة والتشغيل، كما ستوفر بيئة آمنة ومستدامة تحفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، وتضمن حسن الانتفاع من العقار، وتعزز ثقافة التعايش المشترك؛ ويمكن الاستفادة من الخدمات من خلال صفحة “المجتمع” على منصة “ملاك” الإلكترونية من خلال زيارةالموقع الإلكتروني.

وكان نظام “مُلاك” الجديد دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من سنة 2020، كما أطلق البرنامج مؤخرا عدداً من الخدمات الإلكترونية

مثل “إنشاء محضر اجتماع، الترشيح والتصويت لمدير العقار، التعيين المباشر لمدير العقار وخدمة تحديث الصكوك”، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته والنظام الأساسي الاسترشادي، والتسجيل في منصة “مُلّاك”.