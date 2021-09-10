شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع التحايل بالصور الثابتة .. «توكلنا» يضيف إطاراً متحركاً حول «الباركود» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أضاف تطبيق توكلنا، خاصية الإطار المتحرك حول الباركود بدلاً من الصورة الثابتة. وتأتي الخاصية الجديدة للحد من التحايل باستخدام الصور الثابتة دون فتح التطبيق لإظهار الحالة الصحية المحدثة. يجدير بالذكر، أن بعض المستخدمين للتطبيق يحاولون استخدام صورة ملتقطة مسبقاً وتقديمها لحراس الأمن عند بوابات المحال التجارية والأسواق.

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